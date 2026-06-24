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Con un solitario gol de Daniel Muñoz (75'), Colombia derrotó por 1-0 a República Democrática del Congo y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 que se disputa en Norteamérica.
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