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Jóvenes indios celebraron el cumpleaños de Messi usando máscaras del capitán argentino

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En India, Lionel Messi es un ídolo y ello quedó demostrado este miércoles 24 de junio, día de su cumpleaños, luego que varios jóvenes se reunieran para celebrar el natalicio del rosarino con máscaras del capitán argentino.

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