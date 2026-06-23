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La selección brasilera se medirá ante Escocia este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas (22:00 GMT) en Hard Rock Stadium de Miami, en busca de sellar la clasificación por la tercera fecha del Grupo C. Esta es la probable formación de la verdeamarela dirigida por Carlo Ancelotti.
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