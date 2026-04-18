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Darth Vader y el Mandaloriano marcharon por Santiago en el "Desfile de las Galaxias"

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Ni el frío matutino frenó la participación de fanáticos de Star Wars, que este sábado se reunieron en el centro de Santiago para ser parte del denominado "Desfile de las Galaxias", convocado a las 10:00 horas en las cercanías del Metro Universidad de Chile.

La actividad avanzó por la Alameda con un amplio despliegue de caracterizaciones inspiradas en la saga creada por George Lucas. Jedis, siths, androides y figuras como Darth Vader y el Mandaloriano marcaron la jornada.

Entre los asistentes también destacó la presencia de un doble del actor Pedro Pascal, protagonista de la serie "The Mandalorian", quien fue parte de las postales que dejó la masiva convocatoria.

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