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Casa de Moneda lanza medallas de bronce de Papelucho

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Papelucho, Papelucho Historiador y Papelucho Detective protagonizan una edición conmemorativa de tres medallas de bronce -de 28 milímetros de diámetro- que la Casa de Moneda presentó al público y que ya están a la venta a través de su sitio web.

Se trata de tres títulos clásicos de la serie infantil que publicó en 1947, 1954 y 1956 la escritora Marcela Paz, seudónimo de Esther Huneeus, cuya familia participó en la presentación de los metales, junto a la ministra de Educación, María Paz Arzola.

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