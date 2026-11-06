León XIV se embarcó en Roma con destino a Sudamérica
Publicado:
Fotos Destacadas
Maripán se integró a los entrenamientos de La Roja para los amistosos con Colombia
Comunidades educativas participaron del simulacro por sismo y tsunami en Valparaíso
Metro de Santiago abre votación para elegir uno de los murales de la futura Línea 7
Fotos Recientes
León XIV se embarcó en Roma con destino a Sudamérica
Octavio Rivero consolidó su retorno en la U como gran figura en la remontada a Antofagasta
Crece participación en las protestas: Unas 600.000 personas marcharon en toda Francia
El papa León XIV inició su viaje a América del Sur abordando un avión de Ita Airways en el aeropuerto romano de Fiumicino. La visita apostólica líder católico contempla actividades en Uruguay, Argentina y Peru, entre los días 6 y 17 de noviembre.
El arribo al Cono Sur está programada para las 16:30 horas de Chile en el aeropuerto internacional de Montevideo, donde será recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados