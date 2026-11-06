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León XIV se embarcó en Roma con destino a Sudamérica

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El papa León XIV inició su viaje a América del Sur abordando un avión de Ita Airways en el aeropuerto romano de Fiumicino. La visita apostólica líder católico contempla actividades en Uruguay, Argentina y Peru, entre los días 6 y 17 de noviembre.

El arribo al Cono Sur está programada para las 16:30 horas de Chile en el aeropuerto internacional de Montevideo, donde será recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

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