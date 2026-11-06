Camilo llenó su show en Santiago y tuvo a Evaluna de invitada
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El colombiano Camilo se presentó la noche del jueves en Santiago, con un concierto totalmente vendido y que tuvo como eje "Para Cuando sean mayores", el quinto disco de su carrera y que está inspirado en su paternidad.
Un hito entre las 22 canciones que sonaron en el Santander Arena fue la aparición EvaLuna, su esposa, con quien cantó "La Medalla" y "Por Primera Vez".
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