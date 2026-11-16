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Filsa en modo escolar: miles de alumnos asistirán a la feria

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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La Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa) contempla la visita de cerca de 12 mil estudiantes, quienes ya están inscritos para recorridos colectivos por la Estación Mapocho, donde se realiza el evento cultural.

Este lunes, por ejemplo, la Filsa realizó un conversatorio en el que participaron la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y seis alumnos secundarios; con cerca de otros 400 jóvenes como espectadores.

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