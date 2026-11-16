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Gran marco familiar y apoyo internacional marcan las primeras tres jornadas de la Filsa 2026

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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La Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa) consolidó una alta afluencia durante sus tres primeras jornadas en el Centro Cultural Estación Mapocho, congregando a miles de familias en torno a una variada oferta editorial y espectáculos culturales.

El evento desplegó durante el último fin de semana una programación diseñada especialmente para el público infantil y juvenil, sumando números artísticos como funciones de circo matinales y la posterior presentación de la cantante nacional Dominga.

La respuesta del público se hizo notar en los pasillos de la feria, donde asistentes de distintas edades compartieron sus impresiones sobre la experiencia de recorrer los stands.

Filsa cuenta en esta edición con más de un centenar de stands expositores, entre los cuales destaca una importante representación internacional. Diplomáticos y delegados culturales valoraron el espacio brindado por el evento santiaguino y el vínculo de la ciudadanía con los libros.

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