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Regalan más de 3.000 libros de Gabriela Mistral en el centro de Santiago

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En el marco del Día Internacional del Libro, la Universidad de Chile regaló más de 3.000 libros de Gabriela Mistral. La Casa de Bello volvió a realizar su tradicional evento "Libros libres" en su edificio patrimonial del centro de Santiago, hasta donde llegaron miles de entusiastas para recibir una copia de la antología "La palabra maldita y otros escritos urgentes" de la poeta ganadora del Premio Nobel de Literatura. "Esta es la mayor demostración que podemos dar de que hay interés por la lectura. Siempre se dice que la gente no lee, que no le interesa, y esta es una demostración inapelable de que ese interés existe", destacó la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba.

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