En las últimas horas del Día del Patrimonio, el canciller Francisco Pérez Mackenna destacó el recibimiento "de mucha gente que tiene gran interés por la política exterior" a examinar el Archivo General Histórico, mientras que el Ejército invitó a acudir al Instituto Geográfico Militar, el Museo Histórico Militar, la Escuela Militar, y el plato principal: la Cripta del Libertador Capitán General Bernardo O'Higgins Riquelme.

"El Día del Patrimonio es, sin duda, una fiesta ciudadana y realmente es una alegría poder compartir parte de nuestra historia juntos y ver el entusiasmo que existe en las personas que participan en las distintas actividades (...) Preparamos una muestra especial con el Archivo General Histórico del Ministerio, donde se pueden apreciar materiales muy valiosos del trabajo de la diplomacia que, muchas veces, es silencioso, pero que tiene impacto en el país y en la vida de las personas", afirmó Pérez Mackenna.

En tanto, el mayor Luis Felipe Cárdenas, jefe de la sección de Comunicaciones del Ejército en la Región Metropolitana, expresó: "Queremos compartir con la ciudadanía su patrimonio y legado histórico (...). Invitamos a todos a que vengan a disfrutar de las diferentes actividades que tenemos, (como visitar la) Cripta del Libertador Capitán General Bernardo O'Higgins Riquelme, los mausoleos militares ubicados en el Cementerio General de Santiago, el Instituto Geográfico Militar, el Museo Histórico Militar y la Escuela Militar".

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