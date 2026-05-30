Santiago abre sus puertas para celebrar el Día del Patrimonio
Aduanas incautó casi 10.000 zapatillas de lujo falsificadas en el puerto de Iquique
Los 17 campeones de Catar 2022 que citó Argentina para defender el título en el Mundial 2026
Clemente Montes figuró en el equipo ideal de la semana en la Copa Libertadores
Santiago abre sus puertas para celebrar el Día del Patrimonio
La consagración y festejo de PSG con su segunda Champions League consecutiva
El triunfo de Tabilo ante el promisorio francés Kouamé en Roland Garros
Santiago se sumó este fin de semana a una nueva edición del Día de los Patrimonios con una programación que contempla más de 70 actividades gratuitas en distintos puntos de la ciudad.
Recorridos por edificios históricos, visitas guiadas, exposiciones, conciertos y presentaciones folclóricas forman parte de las iniciativas preparadas para acercar la historia, la cultura y la memoria de la capital a vecinos y visitantes.
Entre los principales atractivos destacan la apertura de espacios emblemáticos como el Palacio Consistorial, el Palacio Cousiño y el Teatro Municipal, además de actividades artísticas y patrimoniales en la Plaza de Armas. A ello se suman los recorridos y visitas organizados en el Palacio de La Moneda, uno de los puntos más concurridos durante esta conmemoración.
La celebración se extenderá durante todo el fin de semana con actividades gratuitas en distintos puntos del país. Los detalles sobre horarios, recorridos y espacios participantes están disponibles en el sitio oficial del Día del Patrimonio.