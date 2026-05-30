Santiago se sumó este fin de semana a una nueva edición del Día de los Patrimonios con una programación que contempla más de 70 actividades gratuitas en distintos puntos de la ciudad.

Recorridos por edificios históricos, visitas guiadas, exposiciones, conciertos y presentaciones folclóricas forman parte de las iniciativas preparadas para acercar la historia, la cultura y la memoria de la capital a vecinos y visitantes.

Entre los principales atractivos destacan la apertura de espacios emblemáticos como el Palacio Consistorial, el Palacio Cousiño y el Teatro Municipal, además de actividades artísticas y patrimoniales en la Plaza de Armas. A ello se suman los recorridos y visitas organizados en el Palacio de La Moneda, uno de los puntos más concurridos durante esta conmemoración.

La celebración se extenderá durante todo el fin de semana con actividades gratuitas en distintos puntos del país. Los detalles sobre horarios, recorridos y espacios participantes están disponibles en el sitio oficial del Día del Patrimonio.

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