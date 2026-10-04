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De la lluvia a lo alto del podio: El festejo de Verstappen en el GP de Baréin

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Este domingo se disputó el Gran Premio de Baréin en Malasia, con un gran atraso por culpa de la lluvia y la posterior falla en el sistema de energía de gran parte de los monoplazas. Finalmente, Max Verstappen (Red Bull) ratificó la "pole position" con su primer triunfo de la temporada.

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