De la lluvia a lo alto del podio: El festejo de Verstappen en el GP de Baréin
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Este domingo se disputó el Gran Premio de Baréin en Malasia, con un gran atraso por culpa de la lluvia y la posterior falla en el sistema de energía de gran parte de los monoplazas. Finalmente, Max Verstappen (Red Bull) ratificó la "pole position" con su primer triunfo de la temporada.
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