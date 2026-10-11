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El inédito festejo de Max Verstappen en el Gran Premio de Singapur

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Por primera vez el experimentado multicampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se coronó como campeón en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, luego de dominar el sprint, la qualy y superar a Charles Leclerc (Ferrari) y el puntero Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

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