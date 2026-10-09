Max Verstappen saldrá primero en la carrera sprint en Marina Bay
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El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo, saldrá primero este sábado en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur, tras ser el más rápido este viernes en la clasificación en el circuito urbano de Marina Bay.
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