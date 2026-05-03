Messi fue invitado de lujo al Gran Premio de Miami de Fórmula 1
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Lionel Messi acudió este domingo como invitado al Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde se le vio en el garaje de Mercedes y sentándose a los mandos del monoplaza del italiano Andrea Kimi Antonelli. El futbolista argentino llegó acompañado de su mujer, Antonela, y de sus hijos para presenciar un Gran Premio al que también asisten, entre otros invitados, el extenista Rafael Nadal, el golfista Jon Rahm o el exjugador de la NBA Shaquille O’Neal.
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