Prensa neerlandesa: Verstappen analiza seriamente retirarse de la Fórmula 1

Tras el Gran Premio de Japón disputado el fin de semana recién pasado, la Fórmula 1 se remeció ante la posibilidad de una salida de Max Verstappen, quien dejó en el aire su futuro en la máxima categoría del automovilismo.

Según el periodista neerlandés Erik van Haren, del diario De Telegraaf, su compatriota "está considerando seriamente retirarse" tras la temporada 2026.

De acuerdo al reporte desde Países Bajos, el público descontento del piloto de Red Bull con la política de motores establecida por la F1 desde este año aumentó tras la carrera en Suzuka, especialmente por el accidente que sufrió Oliver Bearman.

El incidente del corredor de Haas se relaciona justamente con la gestión de la energía eléctrica: Beaman iba a fondo cuando Franco Colapinto perdió impulso por su batería. Ante la diferencia de velocidad, el británico debió esquivar al argentino, saliéndose de la pista hasta terminar contra una de las barandas.

El citado medio indicó que inició "un periodo crucial" para la continuidad de Verstappen en la F1.

Las informaciones neerlandesas se sumaron a declaraciones del propio corredor a la BBC durante las pausas de las actividades en Japón, criticando nuevamente las decisiones de la FIA.

"Puedo aceptar fácilmente estar en el puesto 7 u 8 donde estoy, porque también sé que no puedes dominar (siempre), luchando por un podio cada vez. Soy muy realista en eso y ya he estado allí antes. No solo he estado ganando en la F1", declaró en referencia a sus exitosos pasos en las carreras de resistencia durante las pausas de la Fórmula 1.

"Quiero estar aquí para divertirme, pasarlo bien y disfrutar. En este momento, la verdad es que no es así. Por supuesto que disfruto de ciertos aspectos, trabajando con mi equipo que es como una segunda familia. Pero una vez que me siento en el auto, lamentablemente no es lo más agradable", agregó.

En esa línea dijo: "Lo estoy intentando. Me repito a mí mismo todos los días que intente disfrutarlo. Es que es muy difícil (...) Muchos deportistas te dicen cómo alcanzar el éxito. Todo comienza con disfrutar realmente de lo que haces antes de poder comprometerte con ello al 100 %".

Tal como señaló el propio Verstappen, "estoy pensando en todo lo que pasa dentro de este paddock", por lo que habrá que esperar para conocer la decisión final del cuatro veces campeón mundial de pilotos.