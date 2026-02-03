Williams su modelo para la temporada 2026 de la Fórmula 1
La escudería Williams 1 presentó este martes el diseño de la carrocería del FW48 al equipo en la sede central de Grove (Reino Unido), dotado de un "aspecto fresco y dinámico para la nueva era", en palabras del español Carlos Sainz, piloto de la escudería, quien estará acompañado del tailandés Alex Albon.
