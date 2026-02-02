Capitán en todos lados: El increíble registro de Gabriel Suazo en el fútbol

El lateral nacional Gabriel Suazo sumó un nuevo hito en su carrera tras ser el capitán Sevilla siendo titular, ya que antes lo había hecho cuando uno de sus compañeros fue sustituido. Con esto, el futbolista de 28 años portó la jineta tanto en Colo Colo, Toulouse y la selección chilena.
