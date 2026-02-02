Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago18.5°
Humedad74%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Capitán en todos lados: El increíble registro de Gabriel Suazo en el fútbol

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El lateral nacional Gabriel Suazo sumó un nuevo hito en su carrera tras ser el capitán Sevilla siendo titular, ya que antes lo había hecho cuando uno de sus compañeros fue sustituido. Con esto, el futbolista de 28 años portó la jineta tanto en Colo Colo, Toulouse y la selección chilena.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados