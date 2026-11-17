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Miami Heat (8-6) derrotó por 128-110 a Houston Rockets (11-4) el lunes por la noche en el Kaseya Center, un resultado que deja al cuadro de Florida con un balance de 3-0 en su serie de cinco partidos consecutivos como local.
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