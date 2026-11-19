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Giannis Antetokounmpo salió victorioso de su primer pulso con Milwaukee Bucks, su exequipo, y guio junto a Bam Adebayo a Miami Heat a un plácido triunfo por 137-130.
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