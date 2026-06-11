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NBA: Taylor Swift encabezó la celebración en triunfo clave de Knicks ante Spurs

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La cantante Taylor Swift encabezó las celebraciones tras el triunfo clave de New York Knicks ante San Antonio Spurs en el cuarto partido de las Finales de la NBA en un resultado que dejó al cuadro de la Gran Manzana con ventaja de 3-1. Al Madison Square Garden llegaron decenas de famosos, que coparon las primeras líneas, las más caras de la temporada.

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