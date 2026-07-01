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El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, encabezó este miércoles un operativo municipal para eliminar rayados y murales vinculados a la Garra Blanca en Avenida Grecia, en el marco del inicio de una "ofensiva contra el control territorial ejercido por barras bravas".
La intervención incluye la erradicación de rayados en el corredor de buses de la mencionada arteria capitalina, además de distintos murales realizados en el Colegio Mariano Egaña.
"Esto no es contra el fútbol ni contra un equipo en particular. Es contra el control territorial, el terror y la violencia que ejerce un piño de matones que cree que puede apropiarse de espacios que son de todos. No vamos a tolerar que una barra brava se adueñe de la principal avenida de Peñalolén", advirtió el jefe comunal.