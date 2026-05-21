¡A puro abrazo! Alexis compartió postales de un distendido entrenamiento con Sevilla
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Alexis Sánchez compartió en sus redes sociales postales de un distendido entrenamiento en Sevilla, en donde se ve alegre y con muchos abrazos junto a sus compañeros, incluyendo a Gabriel Suazo. El próximo partido de los andaluces, que se salvaron del descenso, será el sábado ante Celta de Vigo, en la última fecha de La Liga.
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