Alexis Sánchez compartió en sus redes sociales postales de un distendido entrenamiento en Sevilla, en donde se ve alegre y con muchos abrazos junto a sus compañeros, incluyendo a Gabriel Suazo. El próximo partido de los andaluces, que se salvaron del descenso, será el sábado ante Celta de Vigo, en la última fecha de La Liga.

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