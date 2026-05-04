Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.6°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Alexis Sánchez volvió al gol con Sevilla tras destrabar el empate ante Real Sociedad

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Alexis Sánchez llegó a su cuarto gol de la temporada con Sevilla luego de anotar el 1-0 que bastó para vencer a Real Sociedad en la fecha 34 de la Liga de España. El delantero tardó seis partidos en volver a anotar después de que su ultima conquista fuese en el derbi ante Real Betis el pasado 1 de marzo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados