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El gran festejo de George Russell y Mercedes en el GP de Austria

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El piloto británico George Russell conquistó el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 y tuvo un eufórico festejo junto a la escudería Mercedes, pues volvió a ubicarse como escolta de su compañero Andrea Kimi Antonelli, quien además firmó podio este domingo.

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