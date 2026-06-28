Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago9.9°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Fue retirada la cruz que estaba a punto de caer en iglesia de Viña del Mar

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La cruz ubicada en la parte superior de la Iglesia de Los Padres Carmelitas de Viña del Mar, que permanecía inclinada y en peligro de caída tras el sismo que afectó a la Región de Valparaíso a fines de mayo, fue retirada este domingo por un equipo técnico que contó con apoyo municipal.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados