Fue retirada la cruz que estaba a punto de caer en iglesia de Viña del Mar
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La cruz ubicada en la parte superior de la Iglesia de Los Padres Carmelitas de Viña del Mar, que permanecía inclinada y en peligro de caída tras el sismo que afectó a la Región de Valparaíso a fines de mayo, fue retirada este domingo por un equipo técnico que contó con apoyo municipal.
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