Este miércoles en Cooperativa Deportes repasamos el panorama de las elecciones de la ANFP y se proyectaron las listas de Jorge Uauy y Jorge Yunge. La definición por el sillón de Quilín se desarrollará este 19 de noviembre a contar de las 11:00 horas, en los salones del Hotel Mandarín Oriental en Las Condes, donde el vencedor requerirá 25 sufragios en primera ronda o mayoría simple en un eventual balotaje para asumir el mando.

LEER ARTICULO COMPLETO