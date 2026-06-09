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Arturo Vidal armó una oncena inicial de Sudamérica para el Mundial 2026

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Arturo Vidal, histórico de La Roja y volante de Colo Colo, elaboró su once inicial de Sudamérica para el Mundial 2026, en un video que fue publicado en sus redes sociales.

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