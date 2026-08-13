Las movidas que dejó el cierre del mercado de fichajes de la Liga de Primera
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A las 23:59 horas de este jueves 13 de agosto culminó la ventana de contrataciones para la Liga de Primera y en Cooperativa.cl repasamos las últimas movidas realizadas por los elencos del torneo nacional.
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