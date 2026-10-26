Con Vozinha y Mosa: La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebra en Londres
Sigue la gala en vivo y online en Cooperativa.cl.
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El Balón de Oro 2026 conocerá a su nuevo ganador este lunes 26 de octubre, en una ceremonia que se realizará desde las 17:00 horas en el London Palladium de Londres, Inglaterra, con varios candidatos en la disputa por el prestigioso reconocimiento individual.
17:59 - | La mejor jugadora joven del año es la española Vicky López, futbolista de Barcelona
17:57 - | El siguiente premio es para la mejor jugadora joven de la temporada pasada
17:56 - | Es tercera vez consecutiva que Lamine Yamal gana el trofeo Kopa al mejor jugador joven
17:55 - | Lamine Yamal fue premiado como el mejor jugador joven de la temporada pasada en la ceremonia del Balón de Oro
17:54 - | Andriy Shevchenko, ganador del Balón de Oro 2004, será el encargado de entregar el trofeo al talento joven del año
17:50 - | El primer premio de la noche será para el mejor jugador joven del año.
17:47 - | La periodista Kate Scott y el mítico Thierry Henry son los presentadores del Balón de Oro
17:45 - | ¡Se acabó la espera! Comenzó en Londres la ceremonia del Balón de Oro 2026 #ballondor
17:42 - | El brasileño Vinicius Jr. quedó en el lugar 17° del Balón de Oro
17:41 - | Así fue la llegada de Vozinha a la alfombra roja del Balón de Oro, firmando autógrafos a los fanáticos
VOZINHA, EL BALÓN DE ORO DE LAS REDES SOCIALES %uD83D%uDE02 https://t.co/mC0y8WlWSJ— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026
17:40 - | "¡Te estábamos esperando!": Lamine Yamal, uno de los favoritos, llegó hace pocos minutos para la ceremonia del Balón de Oro
Lamine Yamal, we've been waiting for you! #ballondor https://t.co/VMR0z1GQff— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
17:31 - | Ronaldo Nazario será el encargado de entregar el Balón de Oro al ganador del trofeo
Ronaldo is in the house! Watch the Ballon d'Or ceremony live on @DAZNFootball #ballondor https://t.co/qK3ViP6bnZ— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
17:21 - | Vozinha: "No lo esperaba, pero estoy muy feliz de estar acá. Que gane el mejor"
17:21 - | Vozinha, a la transmisión oficial de DAZN: "Estoy tranquilo, es un gran honor estar aquí. Estoy muy contento"
Le dicen en mayo que iba a estar en la gala del Balón de Oro... y se echa a reír seguro %uD83D%uDE02 Vozinha, el hombre al que el Mundial cambió la vida %uD83C%uDF1F El #ballondor, GRATIS en DAZN en Sudamérica, México, USA y más de 200 países https://t.co/1sW2hmbHnX— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026
17:18 - | Aníbal Mosa sigue acaparando cámara en las redes sociales de Colo Colo: Ahora con Rodri y Joan García
16:59 - | Lamine Yamal, uno de los grandes candidatos al Balón de Oro, tampoco quiso quedarse sin una foto con Vozinha
16:51 - | ¡SE ATRASA LA GALA DEL BALÓN DE ORO! Desde la organización confirmaron que la premiación se aplaza al menos media hora por retrasos de montaje y la llegada de los invitados
16:49 - | Más figuras junto a Vozinha: El golero colocolino ahora posó con el exartillero neerlandés Patrick Kluivert para las redes sociales de la UEFA
16:22 - | Vozinha y Mosa siguen codeándose con figuras mundiales: Yan Diomandé, Luis Figo y Mikel Arteta
Compartimos con estrellas y leyendas del fútbol mundial en la alfombra roja del Balón de Oro %uD83E%uDD1F%uD83C%uDFFB%u26AA%u26AB #ballondor https://t.co/X7u6xYiCp1— Colo-Colo (@ColoColo) October 26, 2026
16:04 - | "¡Listos para la alfombra roja!": Vozinha y Aníbal Mosa llegaron al London Palladium Theatre para la gala del Balón de Oro 2026
¡Listos para la alfombra roja del Balón de Oro! %uD83E%uDD1F%uD83C%uDFFB%u26BD #ballondor https://t.co/3k6HhBkDu6— Colo-Colo (@ColoColo) October 26, 2026
15:51 - | ¿Quieres ver a los jugadores entre las posiciones 30 y 11? Revísalos en este recuento
The 2026 Men's Ballon d'Or ranking, from 30th to 11th place! Follow the ceremony live on https://t.co/WrVGTh5zEm, with analysis and data from the London Palladium! #Ballondor https://t.co/g6qaAfXozA— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
15:34 - | El último jugador que quedó fuera del top ten es Jude Bellingham
%uD83C%uDFF4%uDB40%uDC67%uDB40%uDC62%uDB40%uDC65%uDB40%uDC6E%uDB40%uDC67%uDB40%uDC7F Jude Bellingham est 11e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/bjaXVMAxxn— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
15:02 - | De acuerdo a la prensa internacional, el sitio oficial del Balón de Oro publicó tres links con tres ganadores distintos para este año: Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal
Ballon d%u2019Or website has published Harry Kane, Kylian Mbappe and Lamine Yamal have won.%uD83D%uDE05 https://t.co/QPkWysF7pj— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 26, 2026
15:02 - | Otro campeón del mundo: Pau Cubarsí es 12°
%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDF8 Pau Cubarsi se classe 12e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/cPvfPOa18z— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
15:02 - | El marroquí Achraf Hakimi, de PSG, está en el puesto 13
%uD83C%uDDF2%uD83C%uDDE6 Achraf Hakimi est 13e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/Q2Ecm495bl— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
15:01 - | Vitinha se acerca al top ten con el lugar 14
%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 Vitinha est 14e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/DiyQlBMLT5— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
14:49 - | El español Ferran Torres y el inglés Declan Rice siguen en la lista, en el puesto 16 y 15 respectivamente
%uD83C%uDFF4%uDB40%uDC67%uDB40%uDC62%uDB40%uDC65%uDB40%uDC6E%uDB40%uDC67%uDB40%uDC7F Declan Rice est en 15e position au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/bAPUetAY4A— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
14:48 - | Vinicius Junior, brasileño de Real Madrid, está en el lugar 17 del ranking del Balón de Oro
%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Vinicius Jr. est à la 17e place du classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/EejWxmNYJL— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
14:48 - | El campeón del mundo Marc Cucurella es 18°
%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDF8 Marc Cucurella est en 18e position du classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/APxhSTlagK— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
14:47 - | El portugués Joao Neves marcha en el lugar 19
%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 Joao Neves est 19e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/UdfvgJvz1K— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
14:47 - | Willian Pacho, de Ecuador, es 20°
%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDE8 Willian Pacho est classé 20e au Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/cb1kBHUghw— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
14:46 - | El defensa brasileño Gabriel es 21° rumbo al Balón de Oro 2026.
%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Gabriel est en 21e position au classement du Ballon d'Or hommes 2026 #ballondor https://t.co/gzTwwasMCI— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
14:46 - | Lautaro Martínez, argentino, es 22° en el Balón de Oro
%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Lautaro Martinez est 22e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/K2Li11xypd— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
14:45 - | El casillero 23 lo ocupa Nuno Mendes de Portugal y PSG
%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 Nuno Mendes est 23e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/4yCX38HuDM— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
14:45 - | El colombiano Luis Díaz es 24°
%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF4 Luis Diaz est classé 24e au Ballon d'Or hommes 2026 #ballondor https://t.co/u0sjtZg6Cp— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
14:45 - | Marquinhos es 25 en el listado al Balón de Oro masculino
%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Marquinhos est 25e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/oM71KMCdx0— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
13:54 - | Dayot Upamecano sigue en la lista.
%uD83C%uDDEB%uD83C%uDDF7 Dayot Upamecano est 26e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 ! #ballondor https://t.co/EuRtPoQevZ— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
13:54 - | Julián Quiñones es 28 y Bruno Fernandes quedó en el puesto 27
%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 Bruno Fernandes est 27e au classement du Ballon d'Or hommes 2026 #ballondor https://t.co/Za6EhZ1lat— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026
13:49 - | La revista L'Equipe comenzó a dar a conocer el ranking del Balón de Oro, donde Sadio Mané y William Saliba comparten el último lugar
%uD83C%uDDF8%uD83C%uDDF3 Sadio Mané et %uD83C%uDDEB%uD83C%uDDF7 William Saliba sont en 29e position du classement du Ballon d'Or #ballondor https://t.co/1kpvwBDWyj— L'Équipe (@lequipe) October 26, 2026