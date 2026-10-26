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Tópicos: Deportes | Fútbol | Balón de Oro

Con Vozinha y Mosa: La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebra en Londres

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue la gala en vivo y online en Cooperativa.cl.

Con Vozinha y Mosa: La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebra en Londres
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El Balón de Oro 2026 conocerá a su nuevo ganador este lunes 26 de octubre, en una ceremonia que se realizará desde las 17:00 horas en el London Palladium de Londres, Inglaterra, con varios candidatos en la disputa por el prestigioso reconocimiento individual.

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17:59 - | La mejor jugadora joven del año es la española Vicky López, futbolista de Barcelona

17:57 - | El siguiente premio es para la mejor jugadora joven de la temporada pasada

17:56 - | Es tercera vez consecutiva que Lamine Yamal gana el trofeo Kopa al mejor jugador joven

17:55 - | Lamine Yamal fue premiado como el mejor jugador joven de la temporada pasada en la ceremonia del Balón de Oro

17:54 - | Andriy Shevchenko, ganador del Balón de Oro 2004, será el encargado de entregar el trofeo al talento joven del año

17:50 - | El primer premio de la noche será para el mejor jugador joven del año.

17:47 - | La periodista Kate Scott y el mítico Thierry Henry son los presentadores del Balón de Oro

17:45 - | ¡Se acabó la espera! Comenzó en Londres la ceremonia del Balón de Oro 2026 #ballondor

17:42 - | El brasileño Vinicius Jr. quedó en el lugar 17° del Balón de Oro

17:41 - | Así fue la llegada de Vozinha a la alfombra roja del Balón de Oro, firmando autógrafos a los fanáticos

17:40 - | "¡Te estábamos esperando!": Lamine Yamal, uno de los favoritos, llegó hace pocos minutos para la ceremonia del Balón de Oro

17:31 - | Ronaldo Nazario será el encargado de entregar el Balón de Oro al ganador del trofeo

17:21 - | Vozinha: "No lo esperaba, pero estoy muy feliz de estar acá. Que gane el mejor"

17:21 - | Vozinha, a la transmisión oficial de DAZN: "Estoy tranquilo, es un gran honor estar aquí. Estoy muy contento"

16:51 - | ¡SE ATRASA LA GALA DEL BALÓN DE ORO! Desde la organización confirmaron que la premiación se aplaza al menos media hora por retrasos de montaje y la llegada de los invitados

16:22 - | Vozinha y Mosa siguen codeándose con figuras mundiales: Yan Diomandé, Luis Figo y Mikel Arteta

16:04 - | "¡Listos para la alfombra roja!": Vozinha y Aníbal Mosa llegaron al London Palladium Theatre para la gala del Balón de Oro 2026

15:51 - | ¿Quieres ver a los jugadores entre las posiciones 30 y 11? Revísalos en este recuento

15:34 - | El último jugador que quedó fuera del top ten es Jude Bellingham

15:02 - | De acuerdo a la prensa internacional, el sitio oficial del Balón de Oro publicó tres links con tres ganadores distintos para este año: Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal

15:02 - | Otro campeón del mundo: Pau Cubarsí es 12°

15:02 - | El marroquí Achraf Hakimi, de PSG, está en el puesto 13

15:01 - | Vitinha se acerca al top ten con el lugar 14

14:49 - | El español Ferran Torres y el inglés Declan Rice siguen en la lista, en el puesto 16 y 15 respectivamente

14:48 - | Vinicius Junior, brasileño de Real Madrid, está en el lugar 17 del ranking del Balón de Oro

14:48 - | El campeón del mundo Marc Cucurella es 18°

14:47 - | El portugués Joao Neves marcha en el lugar 19

14:47 - | Willian Pacho, de Ecuador, es 20°

14:46 - | El defensa brasileño Gabriel es 21° rumbo al Balón de Oro 2026.

14:46 - | Lautaro Martínez, argentino, es 22° en el Balón de Oro

14:45 - | El casillero 23 lo ocupa Nuno Mendes de Portugal y PSG

14:45 - | El colombiano Luis Díaz es 24°

14:45 - | Marquinhos es 25 en el listado al Balón de Oro masculino

13:54 - | Dayot Upamecano sigue en la lista.

13:54 - | Julián Quiñones es 28 y Bruno Fernandes quedó en el puesto 27

13:49 - | La revista L'Equipe comenzó a dar a conocer el ranking del Balón de Oro, donde Sadio Mané y William Saliba comparten el último lugar

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