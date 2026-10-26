¡Misión cumplida! Mosa y Vozinha llegaron a tiempo para el Balón de Oro
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Encabezados por Vozinha: Los nominados al Premio Yashin del Balón de Oro
Después de un largo periplo que arrancó tras el empate 1-1 entre Colo Colo y Palestino, el arquero Vozinha y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, llegaron a tiempo a Londres para participar en la gala del Balón de Oro, donde el meta "albo" está nominado al Premio Yashin.
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