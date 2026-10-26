Después de un largo periplo que arrancó tras el empate 1-1 entre Colo Colo y Palestino, el arquero Vozinha y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, llegaron a tiempo a Londres para participar en la gala del Balón de Oro, donde el meta "albo" está nominado al Premio Yashin.

LEER ARTICULO COMPLETO