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¡Misión cumplida! Mosa y Vozinha llegaron a tiempo para el Balón de Oro

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Después de un largo periplo que arrancó tras el empate 1-1 entre Colo Colo y Palestino, el arquero Vozinha y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, llegaron a tiempo a Londres para participar en la gala del Balón de Oro, donde el meta "albo" está nominado al Premio Yashin.

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