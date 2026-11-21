21:05 - | El capitán Rodolfo González recibe la copa de la Liga de Ascenso en Santa Laura

20:47 - | ¡Cobreloa es de Primera! Hugo Araya atajó el último penal de San Luis y se quedó con el título del Ascenso

20:46 - | ¡Se salvó Cobreloa! Tras el penal fallado por García, Hugo Araya tapó el disparo de Sergio Vergara y se mantiene el 4-4 ante San Luis

20:46 - | ¡García la mandó por encima del arco! San Luis tiene la oportunidad de ganar

20:44 - | Cobreloa y San Luis cumplen con el quinto penal y están igualados 4-4. Ahora viene el "mata mata"

20:43 - | Cumple Danilo Catalán para San Luis y todo queda 3-3. Ahora viene el quinto disparo de Cobreloa

20:42 - | Gol de David Tapia y queda Cobreloa 3-2 arriba

20:41 - | ¡Respira Cobreloa! Gael Acosta disparó al palo y se mantiene el empate 2-2 ante San Luis en los penales

20:41 - | Vicente Conelli remata seguro y lo empata para Cobreloa. Están 2-2 en los penales

20:40 - | Turno para Guillermo Madrigal para poner el 2-1 de San Luis sobre Cobreloa

20:40 - | Cristián Insaurralde consigue anotar el primero para Cobreloa en la tanda

20:38 - | Mateo Guerra anotó para abrir la cuenta de San Luis

20:38 - | ¡Atajó Nicolás Peranic! El arquero de San Luis detuvo el disparo de Alvaro Delgado

20:38 - | Cobreloa partirá lanzando los penales

20:27 - | ¡Penales! Cobreloa y San Luis igualaron sin goles y definirán el título del Ascenso desde los 12 pasos

20:26 - | Si sigue el empate, se irán a los penales

20:26 - | Se cumple el tiempo reglamentario y se jugarán seis minutos más en la final del Ascenso

19:41 - | ¡Segundo tiempo en marcha! Cobreloa y San Luis tienen 45 minutos para conseguir el pasaje a Primera

19:23 - | Final del primer tiempo en la final del Ascenso. Cobreloa y San Luis igualan sin goles

19:21 - | Se juegan tres minutos de agregado antes del descanso

18:54 - | Muy parejo el encuentro en Santa Laura, con pocas opciones, aunque Peranic tuvo tres atajadas claves para salvar a San Luis