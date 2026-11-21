Cobreloa venció a San Luis en la final del Ascenso y se quedó con el pasaje a Primera
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Este sábado la Liga de Ascenso 2026 conoce a su flamante campeón y primer promovido a la máxima categoría para 2027 con el cara a cara entre Cobreloa y San Luis de Quillota, que terminaron empatados tras las 30 fechas del torneo.
21:05 - | El capitán Rodolfo González recibe la copa de la Liga de Ascenso en Santa Laura
20:47 - | ¡Cobreloa es de Primera! Hugo Araya atajó el último penal de San Luis y se quedó con el título del Ascenso
20:46 - | ¡Se salvó Cobreloa! Tras el penal fallado por García, Hugo Araya tapó el disparo de Sergio Vergara y se mantiene el 4-4 ante San Luis
20:46 - | ¡García la mandó por encima del arco! San Luis tiene la oportunidad de ganar
20:44 - | Cobreloa y San Luis cumplen con el quinto penal y están igualados 4-4. Ahora viene el "mata mata"
20:43 - | Cumple Danilo Catalán para San Luis y todo queda 3-3. Ahora viene el quinto disparo de Cobreloa
20:42 - | Gol de David Tapia y queda Cobreloa 3-2 arriba
20:41 - | ¡Respira Cobreloa! Gael Acosta disparó al palo y se mantiene el empate 2-2 ante San Luis en los penales
20:41 - | Vicente Conelli remata seguro y lo empata para Cobreloa. Están 2-2 en los penales
20:40 - | Turno para Guillermo Madrigal para poner el 2-1 de San Luis sobre Cobreloa
20:40 - | Cristián Insaurralde consigue anotar el primero para Cobreloa en la tanda
20:38 - | Mateo Guerra anotó para abrir la cuenta de San Luis
20:38 - | ¡Atajó Nicolás Peranic! El arquero de San Luis detuvo el disparo de Alvaro Delgado
20:38 - | Cobreloa partirá lanzando los penales
20:27 - | ¡Penales! Cobreloa y San Luis igualaron sin goles y definirán el título del Ascenso desde los 12 pasos
20:26 - | Si sigue el empate, se irán a los penales
20:26 - | Se cumple el tiempo reglamentario y se jugarán seis minutos más en la final del Ascenso
19:41 - | ¡Segundo tiempo en marcha! Cobreloa y San Luis tienen 45 minutos para conseguir el pasaje a Primera
19:23 - | Final del primer tiempo en la final del Ascenso. Cobreloa y San Luis igualan sin goles
19:21 - | Se juegan tres minutos de agregado antes del descanso
18:54 - | Muy parejo el encuentro en Santa Laura, con pocas opciones, aunque Peranic tuvo tres atajadas claves para salvar a San Luis
18:34 - | ¡Comenzó en Santa Laura! Cobreloa y San Luis juegan la final del Ascenso y definen el pasaje a Primera División
17:34 - | ¡Los 11 zorros! Esta es la formación de Cobreloa para la final contra San Luis
17:34 - | Así fue la llegada de Cobreloa a Santa Laura
17:29 - | ¡Formación de San Luis! Así jugará el equipo de Humberto Suazo la final del Ascenso
17:17 - | El banderín de San Luis para la final por el título y el pasaje a Primera División
17:15 - | Cobreloa jugará con camiseta blanca la final del Ascenso ante San Luis