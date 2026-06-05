Este jueves se cumplieron 35 años desde que Colo Colo se consagró como campeón de la Copa Libertadores, siendo a día de hoy el único equipo chileno en obtenerla. Para conmemorar un nuevo aniversario del hito, el histórico plantel se fotografió en el mural dedicado a los campeones de 1991, que están inmortalizados en el sector Arica del Estadio Monumental.

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