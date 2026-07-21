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AC Milan presentó su nueva camiseta con el lema "Después de Estambul, siempre está Atenas"

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AC Milan presentó este martes su nueva tenida alternativa para la próxima temporada, una camiseta blanca, "el color de las ocasiones especiales", que incorpora el lema "Después de Estambul, siempre está Atenas", en alusión a dos finales de la Liga de Campeones que marcaron la historia 'rossonera'.

La frase, estampada en la parte trasera del cuello, evoca la derrota sufrida ante Liverpool en la final de Estambul de 2005 y la posterior revancha lograda dos años después en Atenas, cuando el conjunto italiano conquistó su séptima Copa de Europa contra el equipo inglés con un doblete de Filippo Inzaghi.

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