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La calurosa bienvenida al equipo argentino pese a la derrota en la final del Mundial

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Pese a la dolorosa derrota sufrida por Argentina ante España en la final del Mundial, los hinchas trasandinos recibieron con un ambiente festivo a la delegación, que no contaba con Lionel Messi, agradeciendo al combinado por su cometido en el torneo.

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