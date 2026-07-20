La calurosa bienvenida al equipo argentino pese a la derrota en la final del Mundial
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Pese a la dolorosa derrota sufrida por Argentina ante España en la final del Mundial, los hinchas trasandinos recibieron con un ambiente festivo a la delegación, que no contaba con Lionel Messi, agradeciendo al combinado por su cometido en el torneo.
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