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España vivió masiva celebración por el título mundial en la Plaza de Cibeles

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Tras realizar un recorrido por las calles de Madrid, la celebración de la selección española por su título en el Mundial 2026 tuvo su punto cúlmine en la Plaza de Cibeles, donde se montó un escenario y una enorme masa de hinchas llegó para continuar con el festejo junto a los futbolistas.

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