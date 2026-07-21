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Los daños provocados por el sistema frontal en sector El Islón de La Serena

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Un aluvión se produjo durante la tarde de este lunes en el sector El Islón, de la comuna de La Serena, uno de los lugares más afectados por el sistema frontal que afecta al país entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

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