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Aniversario 101: Las postales que dejó la Romería al Mauselo de los Viejos Cracks de Colo Colo

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Hinchas y dirigentes del Club Social y Deportivo Colo Colo realizaron la tradiciona Romería al Mausoleo de los Viejos Cracks del cuadro albo, instancia que se da en el marco del Aniversario 101 del equipo.

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