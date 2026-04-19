Aniversario 101: Las postales que dejó la Romería al Mauselo de los Viejos Cracks de Colo Colo
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Hinchas y dirigentes del Club Social y Deportivo Colo Colo realizaron la tradiciona Romería al Mausoleo de los Viejos Cracks del cuadro albo, instancia que se da en el marco del Aniversario 101 del equipo.
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