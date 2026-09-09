"Exceso de calidad": Arturo Vidal tuvo anhelado encuentro con Mirko Jozic
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Arturo Vidal, capitán de Colo Colo, asistió al Teatro Caupolicán para tener un encuentro con el histórico Mirko Jozic, técnico campeón con los albos en la Copa Libertadores 1991. El "King" pudo conocer al croata y dialogaron antes del homenaje para el mítico exDT en el evento "Siempre colocolino".
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