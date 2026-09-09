Vozinha repite como titular: La formación de Colo Colo sin Vidal para recibir a Concepción
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Vozinha repite como titular: La formación de Colo Colo sin Vidal para recibir a Concepción
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Sin Arturo Vidal, quien quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, el técnico Fernando Ortiz nuevamente contará con Vozinha como estelar en la portería para el duelo que Colo Colo animará como local ante Deportes Concepción, este domingo a partir de las 17:30 horas.
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