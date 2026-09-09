Noruega dio el último adiós al rey Harald V, fallecido el 28 de agosto a los 89 años, y dio la bienvenida al nuevo monarca Haakon VIII, reuniendo no sólo por las principales monarquías europeas, sino también por decenas de miles de personas que siguieron tanto el cortejo fúnebre como el funeral de Estado y la posterior salida al balcón de la familia real.

En la procesión fúnebre, que comenzó al mediodía, marchaban detrás del féretro el rey Haakon VIII; la princesa heredera Ingrid Alexandra; su hermano, el príncipe Sverre Magnus; y la princesa Marta Luisa, hermana mayor del nuevo monarca, mientras que la reina Mette-Marit, convaleciente todavía por su reciente trasplante de pulmón, y la viuda de Harald, la reina Sonia, cubrieron el recorrido en auto.

También participaron en el cortejo los miembros de otras casas reales europeas y extranjeras, entre ellos Felipe VI -uno de los padrinos de la princesa heredera noruega- y Letizia de España, y varios jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Durante el funeral en la catedral, que acogió a 850 invitados, el primer ministro, Jonas Gahr Støre, tuvo emocionadas palabras para el "abuelo de Noruega", como lo llamaba la gente, pero también dedicó un sentido pasaje a Sonja, la mujer que estuvo casada por 58 años con Harald, y quien se levantó y depositó una rosa roja sobre el féretro de su difunto marido.

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