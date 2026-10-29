Se esperan más de 16 mil dólares: Camiseta de Zidane de 2006 sale a subasta
Publicado:
Fotos Destacadas
Se esperan más de 16 mil dólares: Camiseta de Zidane de 2006 sale a subasta
La UC firmó un accidentado empate con Audax en su duelo pendiente en el Claro Arena
"Fuera Rabat": Feministas protestaron frente a La Moneda y al Ministerio de Justicia
Fotos Recientes
La formación de Colo Colo para recibir a U. de Concepción por la fecha 26
Se esperan más de 16 mil dólares: Camiseta de Zidane de 2006 sale a subasta
La UC firmó un accidentado empate con Audax en su duelo pendiente en el Claro Arena
La casa de subastas Aguttes de Neuilly, cerca de París, sacó a subasta una camiseta del francés Zinedine Zidane. La prenda, que se preparó para la final del Mundial de Fútbol de 2006 —el último partido de la carrera de Zidane—, pero que no llegó a utilizarse en el campo, se estima que alcanzará un precio de entre 16 mil y 32 mil euros en una subasta en línea que se celebrará hasta el próximo 7 de noviembre.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados