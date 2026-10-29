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Se esperan más de 16 mil dólares: Camiseta de Zidane de 2006 sale a subasta

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La casa de subastas Aguttes de Neuilly, cerca de París, sacó a subasta una camiseta del francés Zinedine Zidane. La prenda, que se preparó para la final del Mundial de Fútbol de 2006 —el último partido de la carrera de Zidane—, pero que no llegó a utilizarse en el campo, se estima que alcanzará un precio de entre 16 mil y 32 mil euros en una subasta en línea que se celebrará hasta el próximo 7 de noviembre.

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