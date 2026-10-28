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Universidad Católica no pudo sostener su ventaja y tuvo que conformarse con un 1-1 ante Audax Italiano en el Claro Arena, firmando su segundo duelo en fila sin festejar en la Liga de Primera. El compromiso estuvo marcado por la expulsión a Fernando Zuqui en el local y a Michael Vadulli en la visita tras un altercado en el primer tiempo.
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