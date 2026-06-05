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La formación de Colo Colo para visitar a Huachipato en la Copa de la Liga

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Esta es la formación que trabajó el técnico Fernando Ortiz en Colo Colo para la visita a Huachipato, este domingo a las 15:00 horas en Talcahuano, en la última fecha de la fase grupal de la Copa de la Liga.

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