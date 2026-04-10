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Los detalles sobre la búsqueda de recursos y plazos para el nuevo Estadio Monumental

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
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Después de que el directorio de Blanco y Negro definiese a la empresa Playfly Sports para buscar un patrocinio de cara a la remodelación del Monumental, comenzó un largo camino para concretar el proyecto.

En Cooperativa Deportes PM conversamos con el director de ByN Edison Marchant, quien reafirmó algunos detalles: Se estima que el proceso durará entre 12 y 24 meses, buscando fórmulas para mantener la localía en Pedrero.

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