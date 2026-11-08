Los memes se burlaron sin piedad de la U tras título de Colo Colo
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En redes sociales, los memes se burlaron sin piedad de Universidad de Chile luego que Colo Colo abrochó su título número 35 con un triunfo sobre Ñublense.
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