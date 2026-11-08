Universidad de Chile venció por 2-1 a Cobresal en el Estadio El Teniente de Rancagua por la fecha 27 de la Liga de Primera, resultado que le permitió romper una sequía de seis años sin victorias ante los "mineros" en la división de honor y recuperar el subliderato frente a la presión de Universidad Católica, en una jornada en la que el agónico triunfo de Colo Colo en Chillán terminó por extinguir sus posibilidades matemáticas de pelear el título.

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