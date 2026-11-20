Fernando Ortiz, DT de Colo Colo, intervino al cierre de la conferencia de prensa conjunta con Universidad Católica para blindar a Arturo Vidal por las constantes preguntas sobre su renovación: "Tenemos delante de nosotros al mejor jugador del fútbol chileno. Más allá de la situación de Arturo con su contrato, valoremos que está en el campo de juego. Disfrutémoslo, acá está. Entiendo las preguntas, pero ya habrá tiempo".

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