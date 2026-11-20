15:03 - | Fernando Ortiz: "Les he metido tanto en la cabeza lograr objetivos... Hay otros objetivos por cumplir, y eso implica el hambre por lograr cosas. El domingo es un partido importantísimo para crecer"

15:02 - | Juan Ignacio Díaz: "No fue mucho el parate. Entrenamos de manera intensa. Los clásicos son más de meter que de jugar. Vamos agarrando confianza y ojalá llevarnos los tres puntos, que los necesitamos"

15:00 - | Arturo Vidal: "Para mí es maravilloso que los compañeros y la hinchada te quieran un año más. Es lo mejor que te puede pasar como jugador. Pero hay un presidente que decide, no decide la gente. Estamos esperando; si no, veremos lo que pasa"

14:59 - | Daniel Garnero: "Por más que ganemos, tal vez no nos alcance. La palabra quizás no es 'obligación'. Hay que ganar, y se le agrega que es un clásico contra el campeón. Confiamos en que podemos hacerlo bien e irnos contentos. Nuestro objetivo es eso"

14:58 - | Fernando Ortiz: "En un clásico la táctica se deja a un costado, se tiene que ganar de una manera u otra. La UC tiene un plantel de calidad y variantes. Hemos trabajado toda la semana para contrarrestar esa idea de juego. Espero que sea un lindo espectáculo"

14:56 - | Juan Ignacio Díaz, defensa de la UC: "También felicitar a Colo Colo. En cuanto al partido, venimos muy bien, con mucha confianza. Colo Colo por más de ser campeón va a salir campeón. Jugamos de visitante y vamos a hacerlo de la mejor manera"

14:55 - | Arturo Vidal, capitán de Colo Colo: "Todos los clásicos son importantes y especiales. Ya tengo 39 años, cada partido y clásico van a quedar en mi memoria. Lo otro (mi futuro), hay personas encargadas de eso; si hay novedades se va a saber, por ahora nada"

14:54 - | Garnero: "Es un partido importante para nosotros. Nos estamos jugando la clasificación a Copa Libertadores. Nos motiva mucho porque es un clásico, jugando con el estadio en contra"

14:53 - | Daniel Garnero, DT de Universidad Católica: "Primero que todo, quiero felicitar a Colo Colo. Lo hicieron de gran manera y por eso tanta diferencia de fútbol. Vamos a jugar contra el campeón, eso te motiva, todos le quieren ganar"

14:52 - | Fernando Ortiz y su continuidad en Colo Colo: "El enfoque es el domingo y el clásico. Es un clásico importante, en casa con nuestra gente. El resto es secundario"

14:46 - | Tras 20 minutos de retraso, inicia la conferencia de prensa de cara al clásico 190 entre Colo Colo y Universidad Católica: Hablan Fernando Ortiz, Arturo Vidal, Daniel Garnero y Juan Ignacio Díaz

14:45 - | Rodrigo Contreras contó en Cooperativa Deportes que el atraso en la conferencia se debe al atraso de la llegada de los representantes de la UC al Monumental; el equipo de prensa "cruzado" ya llegó

14:37 - | Todavía se realizan los preparativos para la conferencia en el Estadio Monumental, que debía comenzar a las 14:30

14:14 - | Finalmente será Juan Ignacio Díaz quien dirá presente junto a Garnero como representante de la UC en la conferencia de prensa

14:13 - | Nuestro reportero Rodrigo Gómez nos da la formación tentativa de Colo Colo, que se ratificará en la práctica sabatina: Vozinha; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Alvaro Madrid; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Gedeón Díaz

13:04 - | El clásico entre Colo Colo y la UC es importante para las cuentas de ambas universidades Calculadora del "Chile 2": Los resultados que necesitan la U y la UC para ir a la Libertadores https://t.co/1F3XnCk3eU https://t.co/OjUCHxCKyC — Cooperativa (@Cooperativa) November 20, 2026

11:24 - | A las 14:30 horas se realizará la conferencia de prensa en conjunto a los técnicos y capitanes de ambos equipos. Sin embargo, Fernando Zamepdri no estará por el lado de la UC